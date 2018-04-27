Американский журнал Newsweek выйдет с портретом Путина на обложке

Вашингтон, 27 апреля. Американский журнал Newsweek поместил на обложку нового номера фотографию президента РФ Владимира Путина.

Текст под фотографией российского президента гласил: «Новый железный занавес? Как Кремль пытается «разделять и властвовать» в Европе».

Центральная статья номера Newsweek была посвящена Путину и вышла под заголовком «Новый железный занавес», сообщает infox.ru.

Ранее портрет президента РФ был размещен на обложке Newsweek, вышедшего в США 13 апреля. Издание оценивало влияние на политику Вашингтона победы Путина на президентских выборах в марте 2018 года.

Отметим, глава государства не в первый раз появляется на обложках топовых зарубежных изданий. Как напоминает «КП», в начале апреля журнал Time поместил фото Путина в деловом костюме и с короной на голове с подписью «Восходящий царь».

В прошлом году российский лидер появился на обложке журнала The Economist. Номер был посвящен столетнему юбилею Октябрьской революции.