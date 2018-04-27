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Политика
«Ничего интересного, расходимся»: Симоньян иронично пересказала доклад о «вмешательстве РФ» в выборы в США
Общество
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    «Ничего интересного, расходимся»: Симоньян иронично пересказала доклад о «вмешательстве РФ» в выборы в США

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    «Ничего интересного, расходимся»: Симоньян иронично пересказала доклад о «вмешательстве РФ» в выборы в США

    Вашингтон, 27 апреля. Доклад Конгресса США о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов, несмотря на значительный объем, не содержит доказательств или значимых фактов. Такое мнение высказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

    По ее словам, доклад, изложенный на 243 страницах, не содержит доказательств пресловутого «вмешательства России» в ход волеизъявления в Соединенных Штатах.

    «Вот краткий пересказ 243 страниц (доклада): 1. Доказательств вмешательства нет. 2. Мы потратили 30 долларов на два твита, и эти два твита порушили их демократию 3. Мы критиковали и Хиллари (Клинтон), и (Дональда) Трампа, но Хиллари чаще. А это ведь обидно 4. Больше ничего интересного. Расходимся», — иронично отметила Симоньян на своей странице в социальной сети Facebook.

    Ранее Конгресс США опубликовал доклад  «вмешательстве России» в выборы, — напоминает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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