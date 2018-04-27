Фильм о ДНР с Прилепиным выиграл кинофестиваль Tribeca и стал претендентом на «Оскар»

Нью-Йорк, 27 апреля. Картина «Дежурство» российского режиссера Ленара Камалова взяла главный приз кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке в категории «Лучший короткометражный фильм». Главную роль в фильме исполнил писатель Захар Прилепин.

Члены жюри отметили, что лента показывает «очеловеченную войну — удивительным и впечатляющим образом», сообщает «Газета Кемерова».

Фильм рассказывает об ополченце Донецкой народной республики с позывным «Кот». По сюжету короткометражного фильма он получает приказ о дежурстве на телефоне.

«Мне просто не верится, что мы сделали это. Никто не верил, что нас куда-либо возьмут с такой темой, меня отговаривали снимать, отговаривали подаваться на американские фестивали, никто не верил, что будет такой успех», — цитирует словам Камалова «Комсомольская правда».

Tribeca Film Festival проводится с 2002 года. Он был задуман как реакция кинематографистов эмоциональной альтернативы пессимизма после терактов 11 сентября 2001 года. Одним из его идейных вдохновителей стал актер Роберт де Ниро. Победитель Tribeca получает 5 000 долларов, а также автоматически попадает в лонг-лист премии «Оскар».