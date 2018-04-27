Меркель: Никто не заинтересован в плохих отношениях с РФ

Вашингтон, 27 апреля. Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, однако о разногласиях с Москвой нужно говорить открытым текстом, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами», — заявила Меркель на брифинге с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Канцлер ФРГ сообщила журналистам, что на встрече с Трампом обсуждалась политика России, ее роль в Сирии, ситуация на Украине. При этом она выразила удовлетворенность от того, что Германия тесно сотрудничает с США в решении украинского кризиса.

Ранее на пресс-конференции, как сообщал RT, Меркель заявила, что обе стороны оценивают эффект, который на Россию оказывают санкции.