Трамп заявил, что у него с Ким Чен Ыном «хорошие рабочие отношения»

Вашингтон, 27 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает «хорошие рабочие отношения» с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«У нас очень хорошие рабочие отношения. Мы организуем встречу. Дела радикально изменились за последние несколько месяцев», — сказал американский лидер в ходе совместной конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Хозяин Белого ома ожидает, что на их встрече с Ким Чен Ыном случится «нечто впечатляющее». Ранее Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Историческое рукопожатие состоялось у демаркационной линии. Оба политика выразили надежду на улучшение взаимоотношений и мирное воссоединение Кореи.