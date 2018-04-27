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Трамп заявил, что у него с Ким Чен Ыном «хорошие рабочие отношения»
Общество
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    Трамп заявил, что у него с Ким Чен Ыном «хорошие рабочие отношения»

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    Трамп заявил, что у него с Ким Чен Ыном «хорошие рабочие отношения»

    Вашингтон, 27 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает «хорошие рабочие отношения» с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    «У нас очень хорошие рабочие отношения. Мы организуем встречу. Дела радикально изменились за последние несколько месяцев», — сказал американский лидер в ходе совместной конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    Хозяин Белого ома ожидает, что на их встрече с Ким Чен Ыном случится «нечто впечатляющее». Ранее Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Историческое рукопожатие состоялось у демаркационной линии. Оба политика выразили надежду на улучшение взаимоотношений и мирное воссоединение Кореи.

    Автор: Сергей Свазовский
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