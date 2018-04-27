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Трамп потребовал больше денег на оборону от союзников по НАТО
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    Трамп потребовал больше денег на оборону от союзников по НАТО

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    Трамп потребовал больше денег на оборону от союзников по НАТО

    Вашингтон, 27 апреля. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что европейские союзники по НАТО будут тратить больше 2% своего ВВП на оборону.

    По итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп заявил журналистам, что стороны обсудили «потребность в усилении НАТО» тем, чтобы все страны-члены Альянса выполняли свои обязательства тратить 2% от ВВП. 

    При этом глава Белого дома заметил, что страны могут тратить и «гораздо больше» на оборону. 

    «Необходимо, чтобы наши союзники по НАТО увеличили свой финансовый вклад, чтобы каждый платил свою долю честно», — заявил президент США.

    Трамп потребовал больше денег на оборону от союзников по НАТО

    Отметим, в Брюсселе в эти дни проходит министерская встреча стран участниц НАТО. В пятницу генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы Альянса должны противодействовать «гибридной деятельности» России. Как сообщала «Газета.ру», по его словам, «все союзники НАТО могут сказать о вмешательстве России в их внутренние дела».

    Автор: Олеся Волкова
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