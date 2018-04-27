Трамп потребовал больше денег на оборону от союзников по НАТО

Вашингтон, 27 апреля. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что европейские союзники по НАТО будут тратить больше 2% своего ВВП на оборону.

По итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп заявил журналистам, что стороны обсудили «потребность в усилении НАТО» тем, чтобы все страны-члены Альянса выполняли свои обязательства тратить 2% от ВВП.

При этом глава Белого дома заметил, что страны могут тратить и «гораздо больше» на оборону.

«Необходимо, чтобы наши союзники по НАТО увеличили свой финансовый вклад, чтобы каждый платил свою долю честно», — заявил президент США.

Отметим, в Брюсселе в эти дни проходит министерская встреча стран участниц НАТО. В пятницу генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы Альянса должны противодействовать «гибридной деятельности» России. Как сообщала «Газета.ру», по его словам, «все союзники НАТО могут сказать о вмешательстве России в их внутренние дела».