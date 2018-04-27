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Помпео решил присоединить Россию к «демократическому миру»
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    Помпео решил присоединить Россию к «демократическому миру»

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    Помпео решил присоединить Россию к «демократическому миру»

    Брюссель, 27 апреля. США хотят, чтобы Россия присоединилась к «демократическому миру» и готовы к этому диалогу, заявил новый госсекретарь США Майк Помпео.

    «Выбор за Владимиром Путиным и русскими. Мы бы хотели, чтобы они вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня», — заявил Помпео на пресс-конференции, добавив, что выбор остается за Москвой.

    По словам госсекретаря, на министерской встрече стран НАТО обсуждалась «российская угроза», и страны обязались «сдерживать» Россию, сообщает RT.

    Помпео решил присоединить Россию к «демократическому миру»

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад комитета по разведке палаты представителей конгресса о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года, назвав его «охотой на ведьм». 

    Автор: Олеся Волкова
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