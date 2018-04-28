Восемь стран, десять дней и пять поколений: «Песни Победы» в исполнении «Хора Турецкого». ФАН-ТВ

Страна готовится встретить 73-ю годовщину Великой Победы. Одним из самых громких музыкальных событий обещает стать миротворческий концерт «Песни Победы» в исполнении «Хора Турецкого» и Soprano.

Впервые акция прошла три года назад на Поклонной горе и собрала 150 тысяч человек. В мае прошлого года коллектив выступил в Германии.

«Бухенвальдский набат» никто их не учил, они сами скандировали эти строки. Это, конечно, просто потрясающе! Такая была энергетика! И это было, действительно, по-хорошему, по-доброму. И это была не только какая-то аудитория из людей, которые эти песни учили в детстве, а потом стали гражданами Германии - было огромное количество людей, которые собрались со всех регионов Германии», - рассказывает руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Масштабная акция мира, добра и дружбы в этом году пройдет сразу в восьми странах. Десятидневный марафон стартует 3 мая в Париже. Затем музыканты отправятся в Любляну, Вену, Берлин и Минск. 10 мая их ждут в Тель-Авиве, после чего исполнители выступят в Нью-Йорке - в зале Генеральной Ассамблеи ООН и в Бэттери-Парк-сити.

«Задача, скажем, поехать в Америку и, несмотря на то, что Россия и Америка – два незнакомых берега, объяснить, что Россия и Америка – два берега у одной реки, реки мира. И мы сегодня должны сохранить хрупкий мир. Эта акция туда направлена, в сознание людей, которые придут и, которые как круги по воде распространят эту эмоцию. Которые будут петь с нами на разных языках», - считает руководитель коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий.

Михаил Турецкий признался: легко организовали только Берлин. В Вене готовы предоставить концертный зал, но организаторы надеются согласовать концерт на одной из городских площадей. Исполнять будут песни Победы, а также композиции на французском, немецком и английском языках. На каждом концерте обязательно прозвучит песня «Хотят ли русские войны?»

«Мы эту песню даже переведем на немецкий, на английский. Это Евтушенко. Мы хотим, чтобы даже некий плакатик, сувенирчик или буклетик остался, и там вот текст этой песни. Я считаю, это очень хорошая идея», - говорит Михаил Турецкий.

Акцию поддерживает Министерство иностранных дел России. В ведомстве надеются, что «Песни Победы» станут настоящим историческим марафоном. Проект призван освежить в памяти заграничных друзей события, через которые прошли наши предки.

«Они просто смогут ощутить нас в этот день в России, в разных городах, и понять, что это не имеет никакого отношения ни к милитаризму, ни к какой-то там политической истории. Это наши эмоции, это наша история, это наша дань памяти, это наше стремление жить в мире. То самое сообщение, которое мы хотим отправить всему миру», - уверена директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Пожалуй, самый главный миротворческий концерт музыканты-вокалисты проведут 9 мая на площади Белорусского вокзала. Организаторы пообещали россиянам яркое технологичное шоу. Выступление артистов должно стать «творческой премьерой площади» после ее реконструкции.