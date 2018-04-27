Сирия: более 63 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Дамаск (Сирия), 27 апреля. Более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.



Благодаря поддержке Центра примирения и сирийских властей в свои дома из лагерей для беженцев вернулось 63 164 жителя Восточной Гуты.

Сотрудники ЦПВС оказали гумпомощь мирным жителям населенного пункта Джоб-Эс-Сафа провинции Дамаск. Людям передано 450 продовольственных наборов общим весом две тонны.

Помимо этого жители поселения Кабра провинции Алеппо в ходе благотворительной акции получили более тонны свежего хлеба. Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 129 сирийцам, в том числе 72 детям.

В сообщении Центра примирения также отмечается, что за минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 беженцев, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 412 человек, в Восточную Гуту — 236 человек.