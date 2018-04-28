Сирия новости 28 апреля 07.00: САА продолжает штурм Ярмука; в Латакии три группировки могут создать общий оперативный штаб

Сирия, 28 апреля. САА продолжает штурм Ярмука; в Латакии три группировки могут создать общий оперативный штаб; «Джебхат ан-Нусра»1 и ССА продолжают вооруженное противостояние с ИГ1 в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет обстрелы позиций САА в провинциях Латакия и Алеппо.

«Исламское государство»:1 противостоит «Джебхат ан-Нусре» и ССА в провинции Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: могут создать объединенных оперативный штаб с группировками «Файлак ар-Рахман» и «Исламская партия Туркестана» в Латакии.

Провинция Дамаск

Сирийские войска продолжают штурм района Дамаска Ярмук и его окрестностей, где продолжают обороняться боевики «Исламского государства», «Хайят Тахрир аш-Шам» и других вооруженных группировок.

По сообщениям источника в Twitter (@liongenera19), боевикам по-прежнему удается удерживать районы лагеря для беженцев, Шейх-Зази и Хаджар-аль-Асвад. Причем в последнем исламисты оказывают правительственным силам наиболее ожесточенное сопротивление.

Местный активист написал в своем Telegram-канале (@hosienmortada), что не исключено проведение террористами «Исламского государства» атаки на позиции подразделений САА в районе Шейх-Зази, где ранее было замечено прибытие подкрепления и вооружения боевиков из других районов анклава. По неподтвержденным данным, ИГИЛ1 доставило сюда снайперские винтовки, крупнокалиберные пулеметы и приборы ночного видения. Также у источника есть некоторые основания полагать, что маршрут вероятного наступления САА был заминирован боевиками.

Под ударом боевиков могут оказаться и позиции САА в районе Хаджар-аль-Асвад, где ранее располагался зоопарк, о чем пишет источник в Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Латакия

Боевики вооруженных группировок, сосредоточенных в провинции по-прежнему ведут провокационные обстрелы подразделений правительственных войск, не предпринимая попыток активных наступательных действий.

Источник в Twitter (@sayed_ridha) сообщает о новом случае нарушения режима прекращения огня со стороны предположительно боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам». Ночью обстрелу исламистов подверглись позиции САА в районе Отто-Синдиан, в результате чего не пострадал ни один военнослужащий правительственных войск. Минометными расчетами сирийцев по месту, откуда были запущены снаряды был открыт ответный огонь.

Если верить информации, распространяемой медиацентрами некоторых вооруженных группировок, главари «Ахрар аш-Шам», «Файлак ар-Рахман» и «Исламской партии Туркестана» могут создать общий оперативный штаб в провинции Латакия для начала полномасштабного наступления, которое может развиться в сторону населенных пунктов Айн-эн-Наур, Джурин и Хараб-эль-Хизато, что будет представлять угрозу и для российской авиабазы Хмеймим.

Провинция Алеппо

Боевики радикальных исламистских группировок, входящих в состав «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают препятствовать созданию усилиями турецкой и российской стороны зоны деэскалации на севере Сирии, регулярно срывая перемирия с протурецкой группировкой «Джебхат Тахрир Сурия» и ведя беспокоящие обстрелы позиций САА.

Так, по сообщениям источника в Twitter (@Syrian506), из района населенного пункта Лерамун боевиками по сирийским войскам было выпущено около пяти минометных снарядов.

Провинция Хомс

Главари вооруженных группировок, находящихся на территории так называемого Растанского котла, не спешат начинать переговорный процесс с сирийским правительством о передаче занимаемых ими территорий под контроль САА, как это было сделано ранее в Восточной Гуте и Восточном Каламуне. Сирийское правительство во главе с Башаром Асадом не заинтересовано в эскалации конфликта и дает боевикам шанс сложить оружие и начать новую жизнь на территории зоны деэскалации «Идлиб», однако вооруженные группировки, по всей видимости, хотят продолжить бои с правительственными войсками.

По информации источника в Twitter @moha39109675, для оказания сопротивления подразделениям САА боевики перебрасывают подкрепления и стягивают резервы в районы населенных пунктов Дейр-Фур и Изеддин, а также доставляют оружие и боеприпасы в окрестности Аль-Хамрата и Сулима.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» продолжают беспокоить правительственные войска в провинции. Из-за того, что «Демократические силы Сирии» при поддержке американской коалиции не смогли или, что вероятней, в силу негласных договоренностей с террористами не захотели зачистить левый берег Евфрата от нефтяного поля Аль-Омар до иракской границы, разрозненные отряды «Исламского государства» продолжают атаковать позиции САА через Евфрат. Кроме этого, ИГ сохраняет свое присутствие в пустыне Бадия, откуда также совершает регулярные атаки на позиции сирийцев.

Как сообщает Telegram-канал @dierezzore5 со ссылкой на местные источники, правительственным войскам в очередной раз пришлось отбивать атаку «Исламского государства», в результате чего было ранено трое сирийских военнослужащих и уничтожено три единицы бронетехники САА.

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжается вооруженное противостояние за контроль над территориями между «Джебхат ан-Нусрой», «Исламским государством» и «Сирийской свободной армией».

По сообщениям источника в Twitter @Syria_SG, наиболее ожесточенные бои в настоящий момент наблюдаются в районе населенных пунктов Шейх-Саад и Хейта, где «Ан-Нусра» совместно с ССА пытаются вытеснить «Исламское государство».

Параллельно с этим, как пишет источник в Twitter @raghad_star, «Джебхат ан-Нусра» стягивает часть своих сил в окрестности Эль-Маля, что может говорить о готовящейся атаке на позиции правительственных войск. Однако в сложившейся на юге Сирии ситуации, крупномасштабное наступление, направленное против сирийской армии, источник считает маловероятным.

Провинция Хама

Ситуация к западу от Аль-Латаминского выступа, где еще вчера «Хайят Тахрир аш-Шам», казалось, развернули широкомасштабное наступление на подконтрольные САА населенные пункты Хаммамия и Керназ, постепенно нормализуется.

Однако по информации, распространяемой некоторыми информационными ресурсами боевиков, Хаммамия находится под контролем вооруженных группировок, что противоречит реальному положению дел.

По данным источника в Twitter @Sohayb_Masri1, боевики стягивают резервы из Маарет ан-Нумана в Кафр-Зету.

Провинция Аль-Кунейтра

Как сообщает источник в Twitter @TUP7QQBPMYbZ7yC, «Джебхат ан-Нусра» пытается сдержать наступление боевиков «Исламского государства» в районе населенного пункта Гадир-эль-Бустан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)