Меркель призвала ограничить влияние Ирана в Сирии и Ливане

Берлин, 27 апреля. Роль Ирана в Сирии и Ливане вызывает большую озабоченность, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

На пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Меркель заявила, что тот факт, что «Иран оказывает влияние в Сирии, а также в Ливане вызывает глубокую озабоченность». При этом она подчеркнула, что необходимо добиться ограничения этого влияния.

Ранее по итогам переговоров с Меркель Трамп заявил, что Вашингтон и его союзники должны приложить усилия к тому, чтобы победа над террористической группировкой «Исламское государство»1 в Сирии не была использована Ираном, сообщал RT. По его словам, «кровавый режим» Ирана не должен «даже приблизиться к получению ядерного оружия».

1 Организация запрещена на территории РФ.