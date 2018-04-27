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Новости Сирии
Меркель призвала ограничить влияние Ирана в Сирии и Ливане
Общество
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    Меркель призвала ограничить влияние Ирана в Сирии и Ливане

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    Меркель призвала ограничить влияние Ирана в Сирии и Ливане

    Берлин, 27 апреля. Роль Ирана в Сирии и Ливане вызывает большую озабоченность, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    На пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Меркель заявила, что тот факт, что «Иран оказывает влияние в Сирии, а также в Ливане вызывает глубокую озабоченность». При этом она подчеркнула, что необходимо добиться ограничения этого влияния.

    Меркель призвала ограничить влияние Ирана в Сирии и Ливане

    Ранее по итогам переговоров с Меркель Трамп заявил, что Вашингтон и его союзники должны приложить усилия к тому, чтобы победа над террористической группировкой «Исламское государство»1 в Сирии не была использована Ираном, сообщал RT. По его словам, «кровавый режим» Ирана не должен «даже приблизиться к получению ядерного оружия».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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