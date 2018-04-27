В посольстве РФ в Лондоне рассказали, как влияет антироссийский курс на сферу образования в Британии

Лондон, 27 апреля. Политика правительства Великобритании отрицательно сказывается на образовательном секторе страны. Об это сообщил представитель посольства России в Лондоне.

В британских СМИ сообщалось, что значительно сокращается число учеников-россиян в частных школах Великобритании за последние два года. По словам представителя посольства, опубликованные Советом независимых школ данные «обращают на себя внимание». Представитель отметил, что в связи со сложившейся ситуацией – ухудшившихся отношений между Россией и Великобританией – частное британское образование «теряет свою привлекательность» для учеников из России.

«Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы», — цитирует РИА Новости представителя.

Также, отметил представитель российской дипмиссии, Великобритания заблокировала заключение соглашения с РФ о взаимном признании документов об образовании. А это, по словам представителя посольства, играет важную роль для российских семей при выборе места обучения для ребенка. Те, кто продолжает обучаться в британских школах, говорят о «различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов».