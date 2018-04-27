Меню
Политика
В посольстве РФ в Лондоне рассказали, как влияет антироссийский курс на сферу образования в Британии
Политика
«Ничего интересного, расходимся»: Симоньян иронично пересказала доклад о «вмешательстве РФ» в выборы в США
Следующая новость
Загрузка...

    В посольстве РФ в Лондоне рассказали, как влияет антироссийский курс на сферу образования в Британии

    134

    В посольстве РФ в Лондоне рассказали, как влияет антироссийский курс на сферу образования в Британии

    Лондон, 27 апреля. Политика правительства Великобритании отрицательно сказывается на образовательном секторе страны. Об это сообщил представитель посольства России в Лондоне.

    В британских СМИ сообщалось, что значительно сокращается число учеников-россиян в частных школах Великобритании за последние два года. По словам представителя посольства, опубликованные Советом независимых школ данные «обращают на себя внимание». Представитель отметил, что в связи со сложившейся ситуацией – ухудшившихся отношений между Россией и Великобританией – частное британское образование «теряет свою привлекательность» для учеников из России.

    «Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы», — цитирует РИА Новости представителя.

    Также, отметил представитель российской дипмиссии, Великобритания заблокировала заключение соглашения с РФ о взаимном признании документов об образовании. А это, по словам представителя посольства, играет важную роль для российских семей при выборе места обучения для ребенка. Те, кто продолжает обучаться в британских школах, говорят о «различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов».

    «Это никак не делает обучение более комфортным. Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с Brexit убытки», — отметил представитель российской дипмиссии.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.