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Госсекретарь США предупредил Украину о длинном пути и большой работе для вступления в НАТО
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    Госсекретарь США предупредил Украину о длинном пути и большой работе для вступления в НАТО

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    Госсекретарь США предупредил Украину о длинном пути и большой работе для вступления в НАТО

    Брюссель, 27 апреля. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ожидает от Украины дальнейших усилий на пути к членству в НАТО. Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе

    «Сегодня мы говорили об Украине, о ее потенциале, как партнере НАТО. Еще надо проделать много работы на длинном пути, чтобы этого достичь», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях Украина может получить план действий по членству в НАТО.

    Накануне сенат США утвердил 70-м госсекретарем США Майкла Помпео. Кандидатуру Помпео поддержали 57 представителей в Сенате из 100. Бывший директор ЦРУ Майк Помпео с трудом прошел через процедуру утверждения на пост госсекретаря в сенате из-за сопротивления представителей Демократической партии. Он стал первым кандидатом на  должность Госсекретаря, который не получил подавляющей поддержки в комитете по международным вопросам Сената.

    Автор: Алексей Громов
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