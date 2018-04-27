Госсекретарь США предупредил Украину о длинном пути и большой работе для вступления в НАТО

Брюссель, 27 апреля. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ожидает от Украины дальнейших усилий на пути к членству в НАТО. Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе

«Сегодня мы говорили об Украине, о ее потенциале, как партнере НАТО. Еще надо проделать много работы на длинном пути, чтобы этого достичь», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях Украина может получить план действий по членству в НАТО.

Накануне сенат США утвердил 70-м госсекретарем США Майкла Помпео. Кандидатуру Помпео поддержали 57 представителей в Сенате из 100. Бывший директор ЦРУ Майк Помпео с трудом прошел через процедуру утверждения на пост госсекретаря в сенате из-за сопротивления представителей Демократической партии. Он стал первым кандидатом на должность Госсекретаря, который не получил подавляющей поддержки в комитете по международным вопросам Сената.