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Украина
В Раду внесли проект о переименовании Днепропетровской области
Общество
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    В Раду внесли проект о переименовании Днепропетровской области

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    В Раду внесли проект о переименовании Днепропетровской области

    Киев, 27 апреля. В Верховную раду Украины внесен проект закона о переименовании Днепропетровской области. Информация об этом опубликована на сайте украинского парламента. По замыслу авторов инициативы, регион получит название «Сичеславская область».

    «Предлагаем название «Сичеславская», — сказал Андрей Тетерук.

    Следует отметить, что в рамках так называемого закона о «декоммунизации», переименованию на Украине подлежат все топонимы, связанные с Советским Союзом. Многие населенные пункты уже переименованы. В частности, город Днепропетровск стал Днепром, Кировоград — Кропивницким, а Комсомольск превратился в Горишние плавни.

    Между тем, наименования областей пока остаются без изменений. Их перечень внесен в Конституцию Украины. Для принятия соответствующих законопроектов необходимо конституционное большинство -более 300 голосов.

    Ранее Газета.ru сообщала о массовых переименованиях улиц и городов на Украине.

    Автор: Сергей Свазовский
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