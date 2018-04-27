В Раду внесли проект о переименовании Днепропетровской области

Киев, 27 апреля. В Верховную раду Украины внесен проект закона о переименовании Днепропетровской области. Информация об этом опубликована на сайте украинского парламента. По замыслу авторов инициативы, регион получит название «Сичеславская область».

«Предлагаем название «Сичеславская», — сказал Андрей Тетерук.

Следует отметить, что в рамках так называемого закона о «декоммунизации», переименованию на Украине подлежат все топонимы, связанные с Советским Союзом. Многие населенные пункты уже переименованы. В частности, город Днепропетровск стал Днепром, Кировоград — Кропивницким, а Комсомольск превратился в Горишние плавни.

Между тем, наименования областей пока остаются без изменений. Их перечень внесен в Конституцию Украины. Для принятия соответствующих законопроектов необходимо конституционное большинство -более 300 голосов.

Ранее Газета.ru сообщала о массовых переименованиях улиц и городов на Украине.