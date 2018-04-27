Зобнин рассказал, какой результат будет считаться провальным для сборной РФ на ЧМ-2018

Москва, 27 апреля. Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что невыход сборной России из группы станет стопроцентным провалом на чемпионате мира по футболу.

На вопрос, невыход сборной России из группы на чемпионате мира по футболу станет ли провалом, футболист ответил:

«Стопроцентным! По крайне мере для меня. И дело даже не в том, что мы играем у себя дома. Это касается любого крупного турнира и за пределами страны».

По словам Зобнина, если болельщики требуют от команды участия в плей-офф, значит, они видят потенциал и способность добиться этого. Об этом сообщает RT.

«Любой другой результат — провальный», — подчеркнул Зобнин.

Спортсмен также отметил, что импульсом для развития футбола в нашей стране станет выход команды из группы. Если это произойдет, то в России зафиксируют «резкий скачок интереса к этому виду спорта».