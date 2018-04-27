Американский Госдеп сам разрушает миф об изоляции России

Госдеп США опубликовал 34-й ежегодный отчет, в котором подводит итоги голосования в Генеральной ассамблее ООН. Статистика по прошлому году вышла для американской стороны совсем удручающей.

Доля голосования большинства государств — участников ГА солидарно с американцами составила лишь 31%, что на 10% меньше, чем в 2016 году. В первую очередь, поддержку Соединенные Штаты получали от других англосаксов — Великобритании, Канады, Австралии, а также Франции, Чехии, конечно, Украины и карликовых тихоокеанских государств, целиком и полностью экономически зависящих от США.

И это с учетом того, что США оказывали беспрецедентное давление на другие страны, требуя «правильного» голосования. В частности, официальный Вашингтон угрожал участникам Генассамблеи ООН перед голосованием по Иерусалиму.

Как информирует МИД РФ, постпред США в ООН Никки Хейли письменно предупреждала другие страны, что они «в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки».

По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, на фоне этих откровений и угроз не менее интересно слушать и высокопарные заявления западных политиков «про высокие ценности, которые, мол, объединяют «цивилизованный мир» и примкнувших к нему адептов, равняющихся, как известно, исключительно на «демократические идеалы Запада».

«Соединенные Штаты, по сути, назвали реальную цену громким резолюциям, например, по тому же Крыму, которыми потом гордо размахивают, как демонстрацией «воли мирового сообщества», — говорит Косачев.

Сенатор отмечает, что «не случайно также западные страны стали в последнее время все чаще вспоминать резолюцию Генассамблеи ООН «Единство в пользу мира» 1950 года, позволяющую при наличии девяти голосов «за» в Совете Безопасности задействовать механизм большинства в Ассамблее для преодоления «вето» отдельных стран в Совбезе.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, представленная Госдепом статистика и его жалобы на нежелание многих участников Генассамблеи ООН голосовать солидарно с Америкой разрушает миф о якобы имеющей место изоляции России.

Он отметил, что «на заседаниях Совбеза порой бывают ситуации, когда США поддерживают только одно-два государства — это, например, было с отказом Соединенных Штатов принять резолюцию, осуждающую нацизм и неонацизм».

«Поэтому, когда говорят об изоляции России, то надо понимать, что речь идет лишь о консолидированной позиции стран Запада», — подчеркнул сенатор.

Он уточнил, что постоянную поддержку Америки оказывают три десятка государств, которые входят в блок НАТО, и прибившиеся к ним 20-25 стран, в то время как ООН насчитывает 193 члена.

Иными словами, можно говорить о том, что сложился определенный конгломерат государств «атлантической солидарности», который зачастую противопоставляет себя не только России и КНР с их союзниками, но и государствам, занимающим более взвешенную позицию.

Когда говорят о возвращении времен холодной войны, надо помнить, что в тот период кроме стран социалистического лагеря с одной стороны и государств «атлантической солидарности» (члены НАТО и азиатские союзники США) с другой существовала еще самая многочисленная группа государств Движения неприсоединения.

Крупнейшими ее участниками были Индия и Египет. Кстати, эта организация сохранилась и по сей день. Отличие от эпохи холодной войны лишь в том, что если Китай и СССР тогда были оппонентами, то сейчас они выступают заодно.

Директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин заявил Федеральному агентству новостей, что «нынешний Запад по сути дела локализовался в своего рода секту одержимых идеей мирового господства, куда входят Дональд Трамп, Тереза Мэй и Франсуа Макрон». По мнению эксперта, «эти личности своими действиями игнорируют мнение недовольных их политикой, которых становится все больше».

В этой ситуации и многие члены Евросоюза порой позволяют уже себе некоторую самостоятельность, и американцам вместе с наиболее преданными союзниками приходится кнутом и пряником требовать от них «послушания».

Наглядный пример подобного поведения привел на своей пресс-конференции постпред РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. Он рассказал, что США вместе с членами НАТО и ЕС, а также некоторыми их союзниками из Азии бойкотировали специальный брифинг, который организовала в ОЗХО Россия, и где были представлены доказательства фабрикации обвинений в адрес Сирии, якобы применившей химическое оружие.

Но при этом представители большинства стран — членов ОЗХО, напротив, решили принять участие в этом мероприятии. Пикантность ситуации добавляет еще и тот факт, что, по словам Шульгина, представитель США в ОЗХО буквально «умолял» их общих коллег не посещать организованный Россией брифинг.

Таким образом, тезис об изоляции России оказался сильно подмоченным, и Госдеп США сам это подтвердил.

Напомним, американцы составили и обнародовали список стран, голосующих в Генеральной ассамблее (ГА) ООН в соответствии с позицией США, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам Вашингтона.