Посол РФ назвал инсинуацией слухи о «вмешательстве России» в выборы президента Мексики

Мехико, 27 апреля. Посол России в Мексике Эдуард Малоян опроверг слухи о «вмешательстве РФ» в выборы президента Мексики, которые состоятся 1 июля 2018 года. Об этом он заявил в ходе презентации инвестиционных возможностей России в Мехико.

«В СМИ появляются инсинуации, измышления и фантазии, что Москва будет принимать участие в этих выборах. Зачем? Мы будем иметь дело с тем президентом, тем главой города Мехико, которого изберут ваши граждане», — сказал Малоян.

Он также добавил, что сотрудничество Москвы и Мехико будет продолжено на прежнем уровне, вне зависимости от того, кто станет президентом Мексики по итогам выборов.

Стоит отметить, что после избрания в 2016 году Дональда Трампа президентом США американские политики заявили о «вмешательстве России в выборы». Россия неоднократно опровергала обвинения Вашингтона о «вмешательстве», требуя предоставить доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что не существует фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».