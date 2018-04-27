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С корабля на бал: пассажиров в аэропорту «Пулково» встретили с музыкой. ФАН-ТВ
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    С корабля на бал: пассажиров в аэропорту «Пулково» встретили с музыкой. ФАН-ТВ

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    В 2018 году центром празднования Международного дня джаза стал Санкт-Петербург. Официально праздник отмечается 30 апреля. В преддверии этого события в аэропорту «Пулково» состоялся концерт. На импровизированной сцене выступил коллектив Санкт-Петербургского джазового оркестра под руководством дирижера Сергея Богданова.

    Для нас большая ответственность участвовать в таком мероприятии. Мы сыграем стандартный концерт 2 по 45, два сета по 45 минут. Мы подготовили такую смешанную программу: часть композиций – это мои аранжировки, часть — репертуар оркестра Каунта Бэйси», — рассказывает дирижер и один из руководителей Санкт-Петербургского джазового оркестра Сергей Богданов.

    Зажигательные джазовые композиции в зоне прилета аэропорта «Пулково» звучали на протяжении двух часов.

    «Я никогда бы не услышала «Санкт-Петербург оркестр». Мне приятно это, неожиданно очень. На самом деле такой формат очень приятный. Очень характерно для Питера», — делится ощущениями Анастасия Настаркова.

    Автор: Оксана Стяжкина; Алина Шевцова; Александр Яремчук
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