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В Италии сошел с рельсов пассажирский поезд
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    В Италии сошел с рельсов пассажирский поезд

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    В Италии сошел с рельсов пассажирский поезд

    Москва, 27 апреля. Региональный пассажирский поезд «Савона — Турин», сошел с рельсов на севере Италии.

    Инцидент произошел в провинции Кунео около 13.00 по местному времени. Скорый поезд следовал из города Савона в Турин. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают медики, прибывшие на вертолете. Пассажиры поезда находятся в шоковом состоянии.

    По данным газеты La Stampa, поезд задел стрелу подъемного крана, который был установлен рядом с железнодорожными путями, в результате чего локомотив сошел с рельсов.

    Автор: Алексей Громов
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