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Путин пожертвовал более 100 тысяч рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве
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    Путин пожертвовал более 100 тысяч рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве

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    Путин пожертвовал более 100 тысяч рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве

    Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин пожертвовал из собственных сбережений более ста тысяч рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве. Такое решение российский лидер принял во время заседания попечительского совета Русского географического общества.

    Глава ВТБ Андрей Костин, который в Русском географическом обществе занимается проектом восстановления лесов, рассказал, что в Иркутском лесничестве не хватает 1040 деревьев. А это стоит 104 тысячи рублей.

    «Но для этого нам нужна Ваша команда, чтобы списать с Вашего счета 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит сто рублей», — цитирует RNS Костина.

    Президент ответил, что не возражает. После чего глава ВТБ вручил Путину сертификат, подтверждающий его вклад, а также предоставил координаты места, где будут посажены деревья.

    Автор: Дарья Смолина
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