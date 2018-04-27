Путин пожертвовал более 100 тысяч рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве

Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин пожертвовал из собственных сбережений более ста тысяч рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве. Такое решение российский лидер принял во время заседания попечительского совета Русского географического общества.

Глава ВТБ Андрей Костин, который в Русском географическом обществе занимается проектом восстановления лесов, рассказал, что в Иркутском лесничестве не хватает 1040 деревьев. А это стоит 104 тысячи рублей.

«Но для этого нам нужна Ваша команда, чтобы списать с Вашего счета 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит сто рублей», — цитирует RNS Костина.

Президент ответил, что не возражает. После чего глава ВТБ вручил Путину сертификат, подтверждающий его вклад, а также предоставил координаты места, где будут посажены деревья.