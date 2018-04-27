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Сирия: российские военные достигли соглашения о выводе боевиков из южных районов Дамаска
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    Сирия: российские военные достигли соглашения о выводе боевиков из южных районов Дамаска

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    Сирия: российские военные достигли соглашения о выводе боевиков из южных районов Дамаска

    Дамаск, 27 апреля. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии достиг соглашения о выводе незаконных вооруженных формирований «Сирийской свободной армии» (ССА) из южных районов Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    Выход боевиков ССА из южного Дамаска будет происходить одновременно с вводом войск Сирийской арабской армии в этот район, что позволит сразу перейти к штурму укрепрайона террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), который расположен по соседству.

    Ранее стало известно, что правительственные  силы нанесли массированные артиллерийские удары по позициям боевиков на юге Дамаска, после чего ВВС Сирии нанесли точечные удары по укрытиям и путям снабжения террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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