Сирия: штурм позиций боевиков ИГ в Дамаске попал на видео

Дамаск, 27 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии нанесли массированные артиллерийские удары по позициям позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена работа сирийской артиллерии и штурмовых подразделений, а также модернизированная реактивная установка разминирования УР-77. Ранее аналогичная установка была замечена в провинции Даръа.

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Стоит отметить, что с самого начала сирийского конфликта правительственные войска модернизируют советские и российские артиллерийские системы, а также создают собственные вооружения на базе российской техники. Среди них Golan-1000, которая представляет собой аналог тяжелой огнеметной системы «Буратино» (ТОС-1).

1 Организация запрещена на территории РФ.