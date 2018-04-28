Сирия итоги за сутки на 28 апреля 06.00: ВКС РФ уничтожили десятки боевиков «Ан-Нусры» в Идлибе, пять человек пострадало под огнем ИГ в Дамаске

Сирия, 28 апреля. ВКС РФ ликвидировали несколько десятков террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, при обстреле Дамаска ИГ1 пострадало четверо гражданских, ВС Турции атаковали SDF в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по ИГ в Дамаске, атаковали «Джебхат ан-Нусру» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: под прикрытием ВКС РФ продвигаются в Дамаске, атаковали позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: обстреляло мирные районы Дамаска.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла одного боевика убитым и двоих раненными в Алеппо, вела бои с САА в Хаме.

«Джебхат Тахрир Сурия»: заключила перемирие с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, подверглась нападению в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит САА в Хаме.

Курды: потеряли нескольких бойцов в Хасаке.

ВС Турции: атаковали позиции SDF в Хасаке.

Провинция Дамаск

В течение дня ВКС РФ и ВВС Сирии наносили удары по опорным пунктам террористов «Исламского государства» к югу от сирийской столицы. Также укрытия радикальных исламистов на окраинах Дамаска подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны Сирийской арабской армии (САА). Об этом писал в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1) один из местных источников. Местный Twitter-канал (@sayed_ridha) писал, что бригады армии Башара Асада продвигались в районах Аль-Джура, Аль-Асали и Хаджар аль-Асвад в сторону квартала Зейн. В конце дня военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) писал, что САА вошла в район и атаковала позиции ИГ.

ИГИЛовцы обстреляли район Аль-Кадам со своих позиций в Хаджар аль-Асваде, писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@dnnar). Информационное агентство SANA передавало, что в результате атаки ИГ один мирный житель погиб и еще четверо гражданских получили ранения.

В районе лагеря беженцев Ярмук отмечались перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Провинция Алеппо

Неизвестные атаковали позиции «Тахрир аш-Шам» в районе контрольно-пропускного пункта недалеко от деревни Талаа на западе провинции Алеппо. По сведениям информационного агентства Almanar News, в результате обстрела был ликвидирован один член радикальной коалиции, еще двое боевиков получили ранения.

Ранее «Джебхат ан-Нусра» и «Джебхат Тахрир Сурия» заключили временное перемирие. Командиры группировок обсуждают возможности совместного противостояния Сирийской арабской армии (САА). Отмечалось, что новые договоренности вызвали недовольство в рядах обоих формирований.

В городе Джараблус на востоке региона взорвался заминированный автомобиль, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). По сведениям автора публикации, в результате происшествия никто не пострадал.

Провинция Идлиб

Российская и сирийская авиация нанесли удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. По сведениям информационного агентства Al-Masdar News, ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили ряд объектов радикальных исламистов и ликвидировали несколько десятков боевиков. Под прикрытием военных самолетов в этой части региона продвигается Сирийская арабская армия (САА).

Неизвестные боевики на мотоцикле открыли стрельбу в жилом квартале города Хан Шейхун. Информационное агентство Almanar News писало, что в результате обстрела погибло два мирных жителя населенного пункта. Еще один случай спорадической стрельбы был зафиксирован недалеко от города Джиср аш-Шугур. По сведениям Almanar News, здесь боевиками был убит один человек, еще несколько гражданских получили тяжелые ранения. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что за прошедшие сутки на подконтрольных «Тахрир аш-Шам» территориях региона было убито 17 мирных сирийцев.

На северо-востоке провинции прогремел взрыв. По сведениям информагентства Almanar News, исламисты подкинули СВУ в штаб-квартиру «Джебхат Тахрир Сурии». Данных о потерях в рядах радикальной коалиции не поступало.

Недалеко от города Серакиб на мине подорвался автомобиль «Джебхат ан-Нусры». По сведениям информационного агентства Al-Masdar News, в результате взрыва был ранен духовный лидер радикальной коалиции Абдулла аль-Мухайсини.

Вечером Twitter-канал (@MAldamashqi) сообщил о взрыве СВУ в западной части региона. В результате инцидента погибло три женщины, несколько детей получили тяжелые ранения.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжилась операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Одновременно с этим Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел позиций боевиков в районе поселения Мурек. По сведениям Twitter-канала (@IvanSidorenko1), САА уничтожила склад боеприпасов «Ан-Нусры». В окрестностях поселения Хаммамият были зафиксированы перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и войсками Башара Асада. О столкновениях писало информационное агентство Muraselon.

Провинция Хасака

ВС Турции атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от населенного пункта Майселун на севере провинции Хасака. По сведениям информагентства Fars News, в результате артиллерийского обстрела турецкой армии погибло несколько бойцов курдского ополчения.

Fars News также сообщало, что в городе Камышлы взорвался склад оружия и боеприпасов «демократической армии». Данных о пострадавших нет. В связи с происшествием в населенном пункте и его окрестностях был объявлен комендантский час.

Вечером информационное агентство Anadolu передавало, что на территорию провинции Хасака вошла колонна военной техники, а также личный состав ВС Франции. Военнослужащие прибыли на базу ВС США в городе Рамилан через Ирак.

Ирак

На юге Багдада сдетонировало самодельное взрывное устройство. По информации Iraqi News, в результате происшествия два мирных жителя иракской столицы получили тяжелые ранения.

Террористы «Исламского государства» напали на расположения проправительственных сил Ирака на юге провинции Киркук. Информационное агентство Iraqi News писало, что в ходе противостояния погибло двое сотрудников федеральной полиции, пострадало еще трое военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)