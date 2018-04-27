Сирия новости 27 апреля 22.30: в районе Зейн Дамаска идут ожесточенные бои между САА и ИГ, трое гражданских погибло при взрыве в Идлибе

Сирия, 27 апреля. В районе Зейн к югу от Дамаска идут ожесточенные бои между САА и ИГ1, трое гражданских погибло при взрыве в Идлибе, в Хасаку прибыл военный конвой ВС Франции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ в Дамаске, атакуют «Джебхат ан-Нусру»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ИГ на юге Дамаска.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: атакует САА в Дамаске.

Провинция Дамаск

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что ожесточенные бои между «Исламским государством» и Сирийской арабской армией (САА) идут в районе Зейн к югу от Дамаска. Ранее сообщалось, что правительственные войска САР продвигались к этой части региона под прикрытием ВКС РФ и ВВС Сирии.

В районе лагеря беженцев Ярмук отмечаются перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Провинция Алеппо

В городе Джараблус на востоке провинции Алеппо взорвался заминированный автомобиль, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). По сведениям автора публикации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что позиции «Тахрир аш-Шам» в районе КПП недалеко от населенного пункта Талаа в западной части региона подверглись атаке неизвестных боевиков. Нападавшие нейтрализовали одного исламиста «Ан-Нусры» и ранили еще двоих радикалов.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжается операция ВКС РФ и правительственных войск САР против террористов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что в результате работы союзной авиации было уничтожено несколько десятков радикальных исламистов.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MAldamashqi), что на дороге в западной части провинции Идлиб взорвалась мина. В результате инцидента погибло три женщины, несколько детей получили тяжелые ранения.

Провинция Хасака

Информационное агентство Anadolu передает, что на территорию провинции Хасака вошла колонна военной техники, а также личный состав ВС Франции. Военнослужащие прибыли на базу ВС США в городе Рамилан через Ирак.

Ранее сообщалось, что ВС Турции атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF). В результате артиллерийского удара по городу Майселун курдские отряды ополчения потеряли нескольких бойцов. Кроме того, в городе Камышлы и его окрестностях объявлен комендантский из-за прогремевшего там недавно взрыва.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)