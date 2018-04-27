В Совфеде рассказали, как публикация доклада Конгресса США отразится на санкциях

Москва, 27 апреля. После опубликованного конгрессом США доклада об отсутствии сговора между избирательным штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не стоит ждать со стороны США шагов навстречу России. Об этом написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на станице в социальной сети Facebook.

По словам Косачева, со стороны США ждать шагов навстречу России не стоит, но вполне можно ожидать «приостановки новых санкционных волн».

«Ибо главная их подоплека — не поведение России, а исключительно желание администрации откреститься от обвинений в «работе на Кремль», — написал Косачев.

Политик отметил, что «если почва у таких обвинений поплывет, то объективно будет меньше причин накалять обстановку» в отношениях между США и Россией и дальше.

«Небольшое окошко возможностей, но сможет ли Трамп что-то сделать в его границах — пока вопрос» , — резюмировал он.

Ранее был опубликован доклад, согласно которому комитет по разведке палаты представителей США не нашел свидетельств сговора между Трампом и Россией. Стоит отметить, что и Кремль, и Белый дом опровергали обвинения, что якобы Россия причастна к вмешательству в американские выборы. Обвинения являются «абсолютно голословными», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.