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«Никто не относился к РФ жестче меня»: Трамп объяснил, почему хочет поладить с Москвой
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    «Никто не относился к РФ жестче меня»: Трамп объяснил, почему хочет поладить с Москвой

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    «Никто не относился к РФ жестче меня»: Трамп объяснил, почему хочет поладить с Москвой

    Вашингтон, 27 апреля. Американский президент Дональд Трамп вновь заявил о том, что он вел себя жестко по отношению к России. Также он заявил о желании поладить с РФ.

    Перед началом встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме Трамп сделал соответствующее заявление.

    «Не было никого более жесткого по отношению к России, чем я. Учитывая все это, если мы сможем поладить с Россией, — это будет хорошим делом, а не плохим», — заявил Трамп.

    Также американский лидер прокомментировал опубликованный доклад спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса о якобы вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году. В сообщении говорится, что никаких доказательств «сговора или координаций действий» между избирательным штабом Трампа и Россией не обнаружили.

    «Это прекрасный доклад. Никакого сговора, что я и так знал, никакой координации, ничего. Это — охота на ведьм, только и всего. Не было никакого сговора с Россией», — цитирует ТАСС Трампа.

    Москва неоднократно опровергала обвинения о «вмешательстве», требуя предоставить доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения «абсолютно голословными».

    Автор: Дарья Смолина
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