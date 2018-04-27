«Ветер из Чернобыля подул»: в России ответили на желание Киева забрать Крымский мост в качестве «контрибуции»

Москва, 27 апреля. Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Крымский мост в качестве «контрибуции», а также предложил создать «специальный международный консорциум» для его эксплуатации.

«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — сказал Чубаров.

Он также предложил следить и публично предупреждать о «совершении незаконных действий» каждому человеку, который посещает Крым, отметив, что поездки на полуостров «незаконны».

Российские интернет-пользователи отреагировали на заявление Чубарова, предложив выслать ему открытку с изображением Крымского моста или его игрушечную мини-копию.

«Выслать депутату подарочную мини-копию Крымского моста - пусть по укротелеку покажет», — пишет Eugeny Popov.

«Какой мост? О чем он? Это же Мосфильм. Вот пускай с ним судятся», — отмечает Виталий Коновалов.

«Да чего проще: закажите у Мосфильма копию анимэ и радуйтесь, радуйтесь! Молитесь, приносите жертвы и преклоняйте колени», — пишет xenofontus.

«Мы по пятницам не подаем!» — отмечает Е00j.

«Нужно контрибуцировать Киевский метрополитен», — предлагает natalk_poltavk.

«Я понял. Весна. Конопля цветет и с полей ветром пыльцу по нэньке разносит», — делится догадками 1barsuk. «Не, это ветер из Чернобыля подул», — отвечает Vera Klenova. «Им просто так легче становится, помечтают и тепло на них накатывает. И этот процесс затягивает похлеще иных галлюциногенов», — добавляет Devonshir.

«Постойте, какого моста? Его же не существует, это декорация на Мосфильме!» — напоминает Dmitry Kolpakov.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала возврат Крыма в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.