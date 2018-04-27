Неожиданные награды и бурные эмоции: в Москве завершился международный кинофестиваль. ФАН-ТВ

Пушкинская площадь устлана красным ковром. Десятки журналистов заняли свои позиции. На парадной лестнице вот-вот появятся участники юбилейного сорокового Московского международного кинофестиваля.

Главный кинофестиваль страны в этом году перенесли из-за Чемпионата мира по футболу. Но даже пасмурная апрельская погода не в силах омрачить настроение гостей. На красной дорожке у театра «Россия» — звезды отечественного и зарубежного кино, шоу-бизнеса, политики и общественные деятели.

Элегантные смокинги, открытые вечерние платья — на церемонии закрытия фестиваля торжество светской жизни. Порывистый ветер придавал гостям еще большее очарование.

40-ой кинофестиваль удивил количеством зрителей. 299 картин из 67 стран посмотрели 50 с лишним тысяч человек — на 17 тысяч больше, чем в прошлом году. Необычная режиссура, провокационные темы, ретроспективы. Несмотря на политическую напряженность между Россией и Западом, в Москву приехали десятки представителей американского и европейского кино.

«Я считаю, что культурная дипломатия – это очень важно для всего мира. Мы делаем это вместе, сегодня!» — считает американский актер Джон Сэвидж.

«Люди все чаще говорят, что они не знали, что русские могут вот так снимать кино. Больше всего их удивляет комедия, жанр фэнтези, масштаб и роскошь. Так что я считаю, что у российского кинематографа все впереди, — уверяет сербский актер Милош Бикович, и советует, — сравниваться с Голливудом стоит, но — не стать Голливудом. Все-таки баловать и уважать те ценности, которые делают разницу между киноиндустрией и кинематографом».

В этом году показано 88 российских лент, половина из них — региональные. По мнению режиссера Никиты Михалкова, регионы успешно развивают национальный кинематограф, который достойно конкурирует с большими лентами.

«Министерство культуры в этом и прошлом году запустило около 400 с лишним кинотеатров в городах «сто тысяч и минус». Это в определенном смысле стимулирует не только показ, но и производство. Чем больше этого будет, тем больше будет возможности помогать тем, кто действительно достоин того, чтобы войти в эту профессию», — убежден президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков.

В конкурсной программе фестиваля — 16 фильмов. Россию представили три картины: «Ню», «Царь-птица» и «Спитак».

И вот самый напряженный момент — вручение призов. Лучшим документальным фильмом признана картина немецкого и бразильского режиссеров «Чистильщики». Лучшим короткометражным — палестино-ливанская лента «Конфетка» Ракана Маяси. Серебряный «Святой Георгий» за лучшую мужскую роль достался актеру из Новой Зеландии Кирану Чарноку.

«Я безумно рад и очень удивлен. Я думал, что другие актеры заслуживают эту награду не меньше, чем я. Мне просто повезло! Теперь мне, скорее всего, будет намного легче получить новые роли, поэтому я очень рад, и польщен таким вниманием!» — делится впечатлениями герой фильма «Заблудшие», актер Киран Чарнок.

Приз за лучшую женскую роль в фильме «Неаполь под пеленой» получила итальянская актриса Джованна Меццоджорно. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стал Александр Котт. Его фильм «Спитак» посвящен самому разрушительному землетрясению, которое произошло в Армении 7 декабря 1988 года.

«Это фильм о родине, фильм о дружбе. К сожалению, только горе и общая беда объединяет людей. Я очень хочу, чтобы сейчас в Армении, в которой происходят события, все было хорошо. Был бы мир, было бы счастье и, чтобы мы приезжали туда и радовались солнцу как всегда делаем, когда туда приезжаем», — рассказывает режиссер фильма «Спитак».

Специальный приз жюри завоевал режиссерский дебют китайской актрисы и певицы, финалистки проекта «Голос», Ян Гэ. Пронзительная лента снята почти без сюжета. Практически интимная история китайской девушки, которая ищет в Москве свою любовь, стала настоящим открытием фестиваля.

«Спасибо моему мастеру Санчо Соловьеву, что взял меня. И если бы он не взял меня на курс, ничего бы не было в моей жизни. Так что ждите еще новостей от меня, в будущем еще много интересного», — обещает Ян Гэ.

Главным фильмом смотра в этом году стала картина «Царь-птица» Эдуарда Новикова. В основу ленты лег рассказ писателя Василия Яковлева о том, как в 30-х годах к пожилым супругам в глухую тайгу прилетает орел. Фильм снимали два года, монтаж закончили за считанные дни до начала фестиваля.

«Орел у нас считается главным героем. Ходили в зоопарк, они вроде бы разрешение дали: внутри, в самом зоопарке, в вольере, снимать, Но мы не решились, потому что дикая [птица]. Поэтому искали через интернет. Случайно нашли в Киргизии», — раскрывает подробности работы над лентой режиссер фильма «Царь-птица» Эдуард Новиков.

Якутские режиссеры снимают фильмы уже 25 лет, но такую награду получили впервые. Статуэтку принял продюсер картины Дмитрий Шадрин.

«Спасибо отборщикам. Спасибо членам жюри. …. Слов даже не хватает, понимаете? Вот! Все!», — растрогался руководитель кинокомпания «Сахафильм» Дмитрий Шадрин.

Закрыла фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа. В главной роли — звезда фильмов «Такси» Сами Насери, который тоже приехал на ММКФ.

«Буквально два дня назад мы подписали договор с прокатчиком, и фильм, который сегодня будет закрывать фестиваль — «Идентификация» — где я играю главную роль, он уже продан России и будет показан во всей стране», — информирует французский актер.

По словам Никиты Михалкова, один из старейших в мире международных кинофестивалей отныне будет проходить в апреле. В будущем ММКФ продолжит открывать новые горизонты в киноиндустрии в собственном, новом здании.