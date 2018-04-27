Черчесов определился с составом сборной России по футболу на ЧМ-2018

Москва, 27 апреля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда будет назван расширенный состав команды на чемпионат мира по футболу.

У Черчесова уже сложился в голове пазл касательно состава сборной России по футболу на чемпионат мира. Однако называть фамилии игроков, которые попадут в расширенный список, он не стал. Черчесов объяснил это тем, что после матчей Премьер-лиги появляются какие-то нюансы с игроками, травмы, повреждения. Он планирует объявить расширенный состав сборной перед последним туром Премьер-лиги.

Стоит отметить, что российские футболисты отправляются на сбор в Австрию 18 мая, однако из 35 кандидатов тренироваться поедут максимум 28. Главный тренер объясняет это тем, что в окончательную заявку попадут только 23 игрока.

Что касается подготовки к чемпионату мира по футболу, то направление будет такое же, но изменятся нюансы. Как стало известно, уже расписаны все тренировки.

Черчесов также отметил, что не видит пессимизма у болельщиков в отношении сборной. И в качестве примера вспомнил случай, как к нему подошел человек «с добрыми пожеланиями, со словами поддержки». А если пессимизм присутствует у болельщиков, то команда должна перетянуть их на свою сторону с помощью игры и результата.

Также главный тренер рассказал, как настроены сами футболисты на приближающийся чемпионат мира.