Черчесов определился с составом сборной России по футболу на ЧМ-2018
Москва, 27 апреля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда будет назван расширенный состав команды на чемпионат мира по футболу.
У Черчесова уже сложился в голове пазл касательно состава сборной России по футболу на чемпионат мира. Однако называть фамилии игроков, которые попадут в расширенный список, он не стал. Черчесов объяснил это тем, что после матчей Премьер-лиги появляются какие-то нюансы с игроками, травмы, повреждения. Он планирует объявить расширенный состав сборной перед последним туром Премьер-лиги.
Стоит отметить, что российские футболисты отправляются на сбор в Австрию 18 мая, однако из 35 кандидатов тренироваться поедут максимум 28. Главный тренер объясняет это тем, что в окончательную заявку попадут только 23 игрока.
Что касается подготовки к чемпионату мира по футболу, то направление будет такое же, но изменятся нюансы. Как стало известно, уже расписаны все тренировки.
Черчесов также отметил, что не видит пессимизма у болельщиков в отношении сборной. И в качестве примера вспомнил случай, как к нему подошел человек «с добрыми пожеланиями, со словами поддержки». А если пессимизм присутствует у болельщиков, то команда должна перетянуть их на свою сторону с помощью игры и результата.
Также главный тренер рассказал, как настроены сами футболисты на приближающийся чемпионат мира.
«Ощущение приближения большого турнира у них пока только на периферии сознания. Но с 18 мая они целиком будут в сборной. От и до. Я потому так в этом уверен, что ни разу за то время, что мы работаем вместе, у нас не было повода упрекнуть команду в отсутствии страсти или в равнодушии», — цитирует «Комсомольская правда» Черчесова.