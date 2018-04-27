Дерипаска сократит свою долю в En+ и покинет совет директоров компании

Москва, 27 апреля. Российский бизнесмен Олег Дерипаска готов покинуть совет директоров En+ Group и снизить свою долю участия в компании ниже 50%. Об этом сообщает пресс-служба En+ Group.

Данное решение было принято после серии обсуждений с председателем совета директоров компании Грегом Баркером. Дерипаска согласился на назначение новых независимых директоров, которые получат большинство в совете, а также сократить долю участия в En+ Group до уровня ниже 50%. В сообщении отмечается, что в настоящее время компания работает над защитой интересов своих инвесторов.

Напомним, 6 апреля министерство финансов США расширило список санкций против России, добавив в него несколько бизнесменов и компаний, в числе которых оказался Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».