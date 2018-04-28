Сирия празднует переход Джеруда под контроль официального Дамаска: ФАН публикует видео

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в населенном пункте Джеруд в Восточном Каламуне, где люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать возвращение города под полный контроль официального Дамаска.

Напомним, сирийские правительственные войска приступили к освобождению территории анклава боевиков в Восточном Каламуне, где на протяжении нескольких лет действовали в основном вооруженные группировки «Джейш Аль-Ислам», «Файлак Ар-Рахман» и «Бригада мученика Ахмада Аль-Абдо», после успешного завершения операции в Восточной Гуте.

Благодаря принципиальной позиции президента Сирии Башара Асада, который неоднократно демонстрировал свое нежелание дальнейшей эскалации конфликта, при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) был запущен переговорный процесс с главарями незаконных вооруженных формирований.

Боевикам в Восточном Каламуне были предложены те же условия, что и ранее боевикам в Восточной Гуте: прекратить боестолкновения с сирийскими войсками, сдать свое вооружение САА и отправиться на территорию зоны деэскалации «Идлиб», чтобы там начать мирную жизнь.

Первыми, с кем удалось достичь договоренностей, стали боевики в населенном пункте Думейр. После нескольких дней колебаний на условия сирийского правительства согласились и в остальных населенных пунктах Восточного Каламуна — Джеруде, Рухейбе и Насрии. В ходе шестидневной гуманитарной операции, которая проходила с 19 по 24 апреля, с территории анклава в зону деэскалации Идлиб было вывезено 1992 боевика и 3503 члена их семей. В настоящее время вся территория Восточного Каламуна находится под полным контролем законного сирийского правительства. Это уже третий крупный успех САА в этом году после освобождения Абу-Духура и Восточной Гуты.