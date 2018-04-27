«Разницы между ИГИЛ и ВСУ нет»: военкоры Донбасса прокомментировали видео Яроша

Донецк, 27 апреля. Экс-руководитель запрещенной в России организации «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош на своей странице в социальной сети опубликовал видео нанесения удара по позициям Народной милиции ДНР с применением беспилотников.

Ситуацию и само видео корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировали известные на Донбассе военные корреспонденты Михаил Андроник и Сергей Макаренко.

«Видео Яроша — это классический пример террористической тактики Киева по уничтожению Донбасса. При этом, как мы уже видели, данную тактику применяли боевики в Сирии против правительственных сил. Так и Вооруженные силы Украины, оснащая свои беспилотники ВОГами (выстрел осколочный гранатометный — прим. ФАН), используют такие же террористические методы, как ИГИЛ1 («Исламское государство»1, запрещенная в РФ группировка) и подобные террористические организации на Ближнем Востоке», — заявил военный корреспондент пресс-службы вооруженных сил ДНР Михаил Андроник.

Известный военкор Сергей Макаренко рассказал, что в 2016 году в боях под Марьинкой ополченцам Донецкой народной республики также пришлось очень туго.

«Стандартная практика. Такое часто применялось в Марьинке — в режиме онлайн за тобой наблюдали с воздуха, и артиллерия противника наносила удар за ударом», — рассказал Макаренко.

Журналист при этом подчеркнул, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями.

«И тогда (в 2016 году – прим. ФАН), и сейчас мы видим прямое нарушение всех договоренностей после их подписания украинским гарантом президентом Порошенко», — добавил военкор.

Михаил Андроник подытожил:

«Какая разница между ИГИЛ и террористами ВСУ? Ответ — никакой! И видео Яроша — тому самое яркое доказательство».

1 Организация запрещена на территории РФ.