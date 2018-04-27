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Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве под Калининградом
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    Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве под Калининградом

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    Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве под Калининградом

    Калининград, 27 апреля. Один ребенок погиб, еще двое получили ранения при взрыве неустановленного предмета в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Калининградской области.

    «В поселке Корнево Багратионовского городского округа в результате взрыва неустановленного предмета погиб ребенок 2007 года рождения. Также пострадали две девочки пяти и десяти лет», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что пострадавшие были доставлены в Детскую областную больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние детей врачи оценивают как средней степени тяжести.

    По данным главного управления МЧС по Калининградской области инцидент произошел в поселке Корнево Багратионовского городского округа на территории бывшего воинского полигона. В ходе игры дети бросили камень в неустановленный предмет, лежавший на земле, который взорвался.

    Автор: Алексей Громов
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