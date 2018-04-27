Стало известно, когда первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега

Москва, 27 апреля. Первая из двух ниток газопровода «Турецкий поток» достигнет берега Республики уже в мае.

Соответствующая информация была сообщена в презентации «Газпрома», сообщает «Интерфакс». Также стало известно, что в текущем году в проект планируют инвестировать 190 миллиардов рублей.

«Турецкий поток» — строящийся экспортный газопровод из России в Турецкую Республику через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа в Турцию, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию, связанную со строительством «Турецкого потока».