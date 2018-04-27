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Стало известно, когда первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега
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    Стало известно, когда первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега

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    Стало известно, когда первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега

    Москва, 27 апреля. Первая из двух ниток газопровода «Турецкий поток» достигнет берега Республики уже в мае.

    Соответствующая информация была сообщена в презентации «Газпрома», сообщает «Интерфакс». Также стало известно, что в текущем году в проект планируют инвестировать 190 миллиардов рублей.

    «Турецкий поток» — строящийся экспортный газопровод из России в Турецкую Республику через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа в Турцию, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

    Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию, связанную со строительством «Турецкого потока».

    Автор: Дарья Смолина
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