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Речь может идти о новой модели развития: Михеев прокомментировал слова Путина о будущем кабмине
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    Речь может идти о новой модели развития: Михеев прокомментировал слова Путина о будущем кабмине

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    Речь может идти о новой модели развития: Михеев рассказал, что стоит за словами Путина о будущем кабмине

    На встрече с Советом законодателей президент России Владимир Путин заявил, что от конструктивного взаимодействия парламентариев с будущим правительством зависит успешная реализация послания Федеральному собранию, озвученного главой государства 1 марта этого года.

    «Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти», — цитирует Владимира Путина «Газета.ru».

    «Я не знаю, насколько сильно изменится наше правительство, поскольку до таких вопросов я не допущен. Но оно не может не измениться чисто по технологическим соображениям. У нас правительство несет ответственность за все проблемы, поэтому логично ждать перемен в нем, но какие именно они будут и насколько глубокими, сейчас сказать сложно», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей известный российский политолог Сергей Михеев.

    Речь может идти о новой модели развития: Михеев рассказал, что стоит за словами Путина о будущем кабмине

    По мнению эксперта, Путин будет выбирать между так называемым либеральным блоком, который навязывает свою идеологию развития экономки более успешно, и людьми, которые нацелены более традиционалистски.

    «Кто как будет представлен в новом правительстве, я не знаю. Но я считаю, что одних кадровых перемен будет маловато. Вопрос в том, какую политику будут вести те, кто войдет в кабмин. Ведь можно поменять шило на мыло, Шишкина на Пышкина, но ничего не изменится, если в правительство придет новый человек со старыми убеждениями. Но не думаю, что Владимир Путин выберет путь косметических перемен просто ради того, чтобы продемонстрировать, что они произошли. Речь может идти о какой-то новой модели развития», — считает Сергей Михеев.

    Напомним, новый состав правительства станет известен после инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что перед будущим кабмином стоят сложные, амбициозные задачи, а требования выдвигает само время.

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в ближайшие шесть лет Россия должна совершить рывок в развитии, и у нового правительства не будет времени на раскачку, чтобы выполнить эту задачу.

    Автор: Марина Степанова
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