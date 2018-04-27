Скончался старейший артист Российского Молодежного театра Геннадий Печников

Москва, 27 апреля. Старейший актер Российского Молодежного театра Геннадий Печников, который выступал на сцене РАМТа 65 лет, скончался в пятницу.

«Геннадий Михайлович Печников, человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет. Менялись названия и репертуар, а Геннадий Михайлович всегда оставался вместе с родным театром — Центральным детским, Молодежным», — сообщает пресс-служба РАМТ.

Напомним, что Печников окончил школу-студию МХАТ в 1947 году, а в 1949 году попал в труппу Центрального детского театра. Выступая в РАМТе, он участвовал в спектаклях «Двадцать лет спустя», «Как закалялась сталь», «Бедность не порок», «Шутники», «Тяжелые дни» и других известных постановках. Актер запомнился ролями Дубровского, Молчалина, Чацкого, Чичикова, Мальволио, епископа Бьенвеню, а также другими запоминающимися образами, которые он воплотил на сцене Российского Молодежного театра.