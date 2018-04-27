Катар отреагировал на требование Саудовской Аравии ввести войска в Сирию

Доха, 27 апреля. Глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани назвал попыткой «оболванивания общественного мнения» требование МИД Саудовской Аравии заплатить за присутствие американских войск в Сирии, осуществив интервенцию в САР.

Ранее стало известно, что США и Саудовская Аравия ведут переговоры о возможном размещении в Сирии ограниченного военного контингента после ухода американских военных из САР. Позднее глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейра заявил, что правящий режим Катара не протянет долго без поддержки США, поэтому Доха должна «заплатить за присутствие американских войск в Сирии» введением своих вооруженных сил в САР.

«Это заявление (главы МИД Саудовской Аравии - прим. ФАН) не достойно ответа. Катар отвергает оболванивание общественного мнения в арабском мире таким путем. Катар разъяснил свою позицию по отношению к Сирии, мы сказали США, что любое решение по Сирии должно быть принято в рамках всеобъемлющего решения сирийской проблемы», — заявил Аль Тани.

Он также добавил, что Доха настаивает на политическом решении конфликта в Сирии, которое подразумевает процесс передачи власти, наказание военных преступников и возвращение стабильности в Сирию, что позволит положить конец страданиям сирийцев.