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Катар отреагировал на требование Саудовской Аравии ввести войска в Сирию
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    Катар отреагировал на требование Саудовской Аравии ввести войска в Сирию

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    Катар отреагировал на требование Саудовской Аравии ввести войска в Сирию

    Доха, 27 апреля. Глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани назвал попыткой «оболванивания общественного мнения» требование МИД Саудовской Аравии заплатить за присутствие американских войск в Сирии, осуществив интервенцию в САР.

    Ранее стало известно, что США и Саудовская Аравия ведут переговоры о возможном размещении в Сирии ограниченного военного контингента после ухода американских военных из САР. Позднее глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейра заявил, что правящий режим Катара не протянет долго без поддержки США, поэтому Доха должна «заплатить за присутствие американских войск в Сирии» введением своих вооруженных сил в САР.

    «Это заявление (главы МИД Саудовской Аравии - прим. ФАН) не достойно ответа. Катар отвергает оболванивание общественного мнения в арабском мире таким путем. Катар разъяснил свою позицию по отношению к Сирии, мы сказали США, что любое решение по Сирии должно быть принято в рамках всеобъемлющего решения сирийской проблемы», — заявил Аль Тани.

    Он также добавил, что Доха настаивает на политическом решении конфликта в Сирии, которое подразумевает процесс передачи власти, наказание военных преступников и возвращение стабильности в Сирию, что позволит положить конец страданиям сирийцев.

    Автор: Алексей Громов
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