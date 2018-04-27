«То и дело вскрывается ложь»: Милонов отреагировал на доклад о «вмешательстве» в выборы в США

Часть доклада по «российскому вмешательству» в предвыборную кампанию Соединенных Штатов рассекретил комитет палаты представителей конгресса США. Документ опубликован на сайте ведомства. Как говорится в одном из разделов, сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой не обнаружено.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей член комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов, США начинают делать выпады против России, когда необходимо обосновать те или иные внутренние процессы.

«Если нужно объяснить что на данный момент происходит внутри страны, Соединенные Штаты начинают в чем-то обвинять Россию, — говорит политик. — Один из вариантов — сказать, что мы якобы вмешиваемся в выборы в Соединенных Штатах. Сейчас ряд американских лиц пытается договориться с Трампом. И каждый, чтобы склонить его к приятию решения, что вообще, скорее всего, для Трампа противоестественно, они заводят шарманку про российское «вмешательство». Понятно, что те, кто пытается диктовать эталоны и быть камертоном в современной политике, — первые лжецы и подлецы. Я про американцев говорю. К сожалению, многие страны сегодня прислушиваются к Соединенным Штатам и признают их мнение. И в виду этого все заявления США всегда звучат ярче и громче, нежели заявления нормальных стран. Того отношения и пиетета теперь допускать в адрес США нельзя. То и дело вскрывается ложь, звучат провокационные высказывания. США ведь на своей территории никогда не воюют, они делают это за границей. Я бы предложил меньше их слушать, а лучше — вообще не обращать внимания на их заявления».

Документ, представленный Трампом на конгресс, включает в себя примерно 200 страниц. Его авторы утверждают, что в одном из разделов написано, что в 2015 году Россия проводила кампанию по срыву президентских выборов. В документе сообщается: Россия пыталась влиять на ход выборов посредством кибератак, цель которых якобы — «взломать» государственные СМИ США.

«Комитет сохраняет обеспокоенность тем, что Россия продолжит усилия по подрыву западных демократий, подогревая социальные проблемы, политическую нестабильность и разделение», — говорится в докладе.

Напомним, следствием по делу «российского вмешательства» занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. В Кремле считают, что все обвинения в адрес России — голословны, а в МИД РФ отмечают: доказательств того, что Россия действительно влияла на ход американских выборов, нет.