Меню
Политика
Пхеньян и Сеул подписали декларацию об объединении Кореи
Спорт
Черчесов определился с составом сборной России по футболу на ЧМ-2018
Следующая новость
Загрузка...

    Пхеньян и Сеул подписали декларацию об объединении Кореи

    568

    Пхеньян и Сеул подписали декларацию об объединении Кореи

    Коян, 27 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в пятницу подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».

    «Это была историческая встреча. Больше не будет войны на Корейском полуострове. Полная денуклеаризация Корейского полуострова начинается сегодня», — отметил Мун Чжэ Ин.

    Согласно подписанной декларации, президент Южной Кореи посетит Пхеньян этой осенью. Была достигнута договоренность путем регулярных встреч и телефонных переговоров укреплять отношения между странами с целью «процветания и объединения Корейского полуострова». Стороны также подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова.

    Напомним, что в пятницу произошла историческая встреча между лидерами КНДР и Южной Кореи. Лидеры двух стран договорились прекратить любые враждебные действия в отношении друг друга, а также условились до конца года подписать мирный договор, положив тем самым конец противостоянию, которое продолжается уже 68 лет.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.