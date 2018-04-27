Пхеньян и Сеул подписали декларацию об объединении Кореи

Коян, 27 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в пятницу подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».

«Это была историческая встреча. Больше не будет войны на Корейском полуострове. Полная денуклеаризация Корейского полуострова начинается сегодня», — отметил Мун Чжэ Ин.

Согласно подписанной декларации, президент Южной Кореи посетит Пхеньян этой осенью. Была достигнута договоренность путем регулярных встреч и телефонных переговоров укреплять отношения между странами с целью «процветания и объединения Корейского полуострова». Стороны также подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, что в пятницу произошла историческая встреча между лидерами КНДР и Южной Кореи. Лидеры двух стран договорились прекратить любые враждебные действия в отношении друг друга, а также условились до конца года подписать мирный договор, положив тем самым конец противостоянию, которое продолжается уже 68 лет.