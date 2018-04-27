Кержаков оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2018

Москва, 27 апреля. Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.

Кержаков уверен, что чемпионат мира по футболу пройдет в России на высочайшем уровне. Он отметил, что «у нас есть такая национальная черта – мы хотим дать самое лучшее нашим гостям». И поэтому, по его словам, все крупные мероприятия проходят в нашей стране «на ура», и приближающийся чемпионат мира по футболу не станет исключением.

«Уверен, что иностранные болельщики вернутся к себе домой с самыми лучшими впечатлениями о России», — подчеркнул Кержаков.

Футболист, который сейчас является главным тренером юношеской сборной России, сообщил, что российской сборной «вполне реально» выйти из группы. Кержаков отметил, что в команде есть много талантливых футболистов, которые способны проявить себя на мировом турнире, однако, многие получили травмы незадолго до мундиаля.

Из-за травм, которые получили некоторые футболисты, главному тренеру сборной Станиславу Черчесову пришлось проверять молодых игроков, напомнил Кержаков. Поэтому результаты последних контрольных матчей его не смущают, к тому же сборная Россия играла с топовыми командами – Бразилией и Францией. По мнению футболиста, игры с ними пошли команде на пользу.