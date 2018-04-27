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Кержаков оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2018
Спорт
Черчесов определился с составом сборной России по футболу на ЧМ-2018
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    Кержаков оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2018

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    Кержаков оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2018

    Москва, 27 апреля. Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.

    Кержаков уверен, что чемпионат мира по футболу пройдет в России на высочайшем уровне. Он отметил, что «у нас есть такая национальная черта – мы хотим дать самое лучшее нашим гостям». И поэтому, по его словам, все крупные мероприятия проходят в нашей стране «на ура», и приближающийся чемпионат мира по футболу не станет исключением.

    «Уверен, что иностранные болельщики вернутся к себе домой с самыми лучшими впечатлениями о России», — подчеркнул Кержаков.

    Футболист, который сейчас является главным тренером юношеской сборной России, сообщил, что российской сборной «вполне реально» выйти из группы. Кержаков отметил, что в команде есть много талантливых футболистов, которые способны проявить себя на мировом турнире, однако, многие получили травмы незадолго до мундиаля.

    Из-за травм, которые получили некоторые футболисты, главному тренеру сборной Станиславу Черчесову пришлось проверять молодых игроков, напомнил Кержаков. Поэтому результаты последних контрольных матчей его не смущают, к тому же сборная Россия играла с топовыми командами – Бразилией и Францией. По мнению футболиста, игры с ними пошли команде на пользу.

    «Сейчас тренер уже на 80–90% определился с основным составом на первый матч ЧМ-2018. И футболисты понимают, как они будут играть. У сборной есть рисунок. Им нужно еще немного времени, чтобы сыграться», — цитируют «Известия» Кержакова.

    Автор: Дарья Смолина
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