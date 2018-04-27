Суд Москвы отказался перевести Малобродского под домашний арест

Москва, 27 апреля. Басманный суд российской столицы отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, который является фигурантом уголовного дела о хищениях в крупном размере.

Суд не нашел оснований для удовлетворении ходатайства, сказала судья Евения Николаева. СК ссылался на возраст обвиняемого и состояние его здоровья. При этом неделей ранее следствие добилось продления срока содержания Алексея Малобородского под стражей сроком до 19 июня.

Как пишет РИА Новости, представители прокуратуры опротестовали освобождение фигуранта, сославшись на то, что «обстоятельства изменились». Фигурантов дела знакомят с материалами, после чего они будут переданы в суд для последующего рассмотрения по существу. Напомним, что речь идет о хищении свыше 130 млн рублей.