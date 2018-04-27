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Опубликованы первые кадры с места экстренной посадки военного самолета в Адыгее
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    Опубликованы первые кадры с места экстренной посадки военного самолета в Адыгее

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    Опубликованы первые кадры с места экстренной посадки военного самолета в Адыгее

    Москва, 27 апреля. В Сети опубликованы первые кадры с места экстренной посадки самолета Л-39 Майкопской учебной авиационной базы в районе поселка Косинов в Адыгее.

    На кадрах можно увидеть самолет, который совершил жесткую посадку на одном из сельскохозяйственных полей в Адыгее. Самолет лежит на «брюхе» без выпущенных шасси.

     

    Ранее стало известно, что летчик-курсант Краснодарского военного авиационного училища Михаил Ерманов совершил аварийную посадку учебного самолет Л-39 после попадания птицы в двигатель. Инцидент произошел сразу после взлета. На высоте 200 метров в двигатель учебного самолета попала птица, в результате повреждения силовая установка была выведена из строя. Летчик успешно посадил самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси. Позднее в Минобороны РФ заявили, что  за проявленное мужество и профессионализм молодого человека представят к награде.

    Автор: Алексей Громов
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