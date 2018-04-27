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Трамп сообщил, когда встретится с лидером КНДР
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    Трамп сообщил, когда встретится с лидером КНДР

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    Трамп сообщил, когда встретится с лидером КНДР

    Вашингтон, 27 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшие недели. 

    Трамп отметил, что американские власти стремятся к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он сообщил на мероприятии с участием олимпийских спортсменов США в Белом доме. 

    «Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова», — сказал Трамп. 

    Напомним, что 27 апреля Ким Чен Ын впервые пересек военно-демаркационную линию между двумя Кореями. Здесь состоялась встреча с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал это событие историческим. 

    Автор: Ирина Селезнева
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