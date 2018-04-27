Трамп сообщил, когда встретится с лидером КНДР

Вашингтон, 27 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшие недели.

Трамп отметил, что американские власти стремятся к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он сообщил на мероприятии с участием олимпийских спортсменов США в Белом доме.

«Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова», — сказал Трамп.

Напомним, что 27 апреля Ким Чен Ын впервые пересек военно-демаркационную линию между двумя Кореями. Здесь состоялась встреча с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал это событие историческим.