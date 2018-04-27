«Их выдающиеся достижения – наша общая гордость»: Путин поздравил ЦСКА с 95-летием

Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и болельщиков клуба с 95-летием ЦСКА. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю «армейцев» всех поколений и их преданных болельщиков со знаменательным событием – 95-летием Центрального спортивного клуба армии», — говорится в телеграмме.

Российский лидер напомнил, что среди воспитанников клуба – «блестящая плеяда победителей» разных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр.

«Их выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние», — подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что спортсмены, выступающие за ЦСКА, «своими успехами укрепляют авторитет родного клуба и статус России как великой спортивной державы».