Сирия итоги недели 22 – 28 апреля: битва за Ярмук, освобождение Восточного Каламуна, Минобороны РФ показало «умные» ракеты США

Битва за Ярмук
Сирийская армия при поддержке ВВС Сирии и ВКС России продолжают зачистку провинции Дамаск от террористов. После освобождения анклава Восточной Гуты, главной целью сирийских правительственных сил стал анклав боевиков «Исламского государства»1 к югу от сирийской столицы. Террористы ИГИЛ1 еще с 2015 года занимают район бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук, а также район Хаджар аль Асвад и часть районов Ат-Тадамун и Аль-Кадам.
На текущий момент сирийской армии удалось добиться некоторых успехов в освобождении района от террористов. После массированных ударов со стороны ВКС России и сирийских ВВС по позициям ИГИЛ, армия Башара Асада сумела выбить радикальных исламистов из района Аз-Зейн и садов Аль-Джура.
Террористы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут агрессивную психологическую атаку: помимо того, что в ходе боев погибло около 25 сирийских солдат, террористы ИГИЛ казнили двух бойцов сирийской армии, захваченных во время столкновений в районе Аль-Кадам. Также боевики ведут обстрел по жилым кварталам Южного Дамаска, в результате чего гибнут мирные жители.
Освобождение Восточного Каламуна
Тем временем, к востоку от Дамаска завершилась осада анклава боевиков в Восточном Каламуне. Договорившись о вывод своих сил с сирийским командованием и представителями российского Центра по примирению враждующих сторон, боевики «Джейш аль-Ислам» покинули ключевые города Думейр, Джеруд, Рухейба и Насирия. В среду, 25 апреля сирийские военные и Генштаб Вооруженных сил России отрапортовали об освобождении Каламуна, инженерные подразделения армии Сирии приступили к работе по зачистке городов и поселений от мин и самодельных взрывных устройств.
Атака беспилотников на Хмеймим
Вечером 24 апреля неизвестные боевики попытались атаковать авиабазу российских ВКС «Хмеймим» в сирийской Латакии. По данным источника в Минобороны России, российские комплексы противовоздушной обороны на российском военном аэродроме «Хмеймим» перехватили несколько малоразмерных летательных аппаратов. Как сообщили на российской авиабазе, пострадавших и ущерба в результате атаки не было.
«Умные» ракеты США в Москве
Министерство обороны РФ провело брифинг, в ходе которого представило итоги исследования результатов недавнего ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии. Было выявлено, что только 22 ракеты достигли цели. Напомним, Пентагон утверждал, что в цель якобы попали все 105 снарядов. Однако большая часть высокоточного американского оружия — по меньшей мере, 83 ракеты — были ликвидированы советскими комплексами ПВО, которые были разработаны порядка сорока лет назад. В ходе брифинга были также представлены обломки недолетевших до пункта назначения ракет. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, кроме того, сообщил, что один американский «Томагавк» и одна высокоточная авиационная ракета были доставлены в Москву, и в настоящий момент их уже исследуют российские специалисты. Результаты их изучения будут учтены при модернизации нынешних систем вооружения нашей страны.
1 Организация запрещена на территории РФ.