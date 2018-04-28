Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Syria today
Сирия итоги недели 22 – 28 апреля: битва за Ярмук, освобождение Восточного Каламуна, Минобороны РФ показало «умные» ракеты США
Технологии
Химики в США синтезировали аналог пластмассы, который можно перерабатывать бесконечно
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия итоги недели 22 – 28 апреля: битва за Ярмук, освобождение Восточного Каламуна, Минобороны РФ показало «умные» ракеты США

    Продолжаются бои в анклаве боевиков «Исламского государства» на юге Дамаска. Боевики радикальной оппозиции покинули горные районы Восточного Каламуна. Летательные аппараты боевиков атаковали авиабазу «Хмеймим». Брифинг Минобороны РФ по результатам удара западных стран по территории Сирии.
    10:00 28 Апреля 2018
    1253

     

    Битва за Ярмук

    Сирия итоги недели 22 – 28 апреля: битва за Ярмук, освобождение Восточного Каламуна, Минобороны РФ показало «умные» ракеты США

    Сирийская армия при поддержке ВВС Сирии и ВКС России продолжают зачистку провинции Дамаск от террористов. После освобождения анклава Восточной Гуты, главной целью сирийских правительственных сил стал анклав боевиков «Исламского государства»1 к югу от сирийской столицы. Террористы ИГИЛ1 еще с 2015 года занимают район бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук, а также район Хаджар аль Асвад и часть районов Ат-Тадамун и Аль-Кадам.
    На текущий момент сирийской армии удалось добиться некоторых успехов в освобождении района от террористов. После массированных ударов со стороны ВКС России и сирийских ВВС по позициям ИГИЛ, армия Башара Асада сумела выбить радикальных исламистов из района Аз-Зейн и садов Аль-Джура.
    Террористы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут агрессивную психологическую атаку: помимо того, что в ходе боев погибло около 25 сирийских солдат, террористы ИГИЛ казнили двух бойцов сирийской армии, захваченных во время столкновений в районе Аль-Кадам. Также боевики ведут обстрел по жилым кварталам Южного Дамаска, в результате чего гибнут мирные жители.
     

    Освобождение Восточного Каламуна

    Сирия итоги недели 22 – 28 апреля: битва за Ярмук, освобождение Восточного Каламуна, Минобороны РФ показало «умные» ракеты США

    Тем временем, к востоку от Дамаска завершилась осада анклава боевиков в Восточном Каламуне. Договорившись о вывод своих сил с сирийским командованием и представителями российского Центра по примирению враждующих сторон, боевики «Джейш аль-Ислам» покинули ключевые города Думейр, Джеруд, Рухейба и Насирия. В среду, 25 апреля сирийские военные и Генштаб Вооруженных сил России отрапортовали об освобождении Каламуна, инженерные подразделения армии Сирии приступили к работе по зачистке городов и поселений от мин и самодельных взрывных устройств.
     

    Атака беспилотников на Хмеймим

    Сирия итоги недели 22 – 28 апреля: битва за Ярмук, освобождение Восточного Каламуна, Минобороны РФ показало «умные» ракеты США

    Вечером 24 апреля неизвестные боевики попытались атаковать авиабазу российских ВКС «Хмеймим» в сирийской Латакии. По данным источника в Минобороны России, российские комплексы противовоздушной обороны на российском военном аэродроме «Хмеймим» перехватили несколько малоразмерных летательных аппаратов. Как сообщили на российской авиабазе, пострадавших и ущерба в результате атаки не было.
     

    «Умные» ракеты США в Москве

    Сирия итоги недели 22 – 28 апреля: битва за Ярмук, освобождение Восточного Каламуна, Минобороны РФ показало «умные» ракеты США

    Министерство обороны РФ провело брифинг, в ходе которого представило итоги исследования результатов недавнего ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии. Было выявлено, что только 22 ракеты достигли цели. Напомним, Пентагон утверждал, что в цель якобы попали все 105 снарядов. Однако большая часть высокоточного американского оружия — по меньшей мере, 83 ракеты — были ликвидированы советскими комплексами ПВО, которые были разработаны порядка сорока лет назад. В ходе брифинга были также представлены обломки недолетевших до пункта назначения ракет. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, кроме того, сообщил, что один американский «Томагавк» и одна высокоточная авиационная ракета были доставлены в Москву, и в настоящий момент их уже исследуют российские специалисты. Результаты их изучения будут учтены при модернизации нынешних систем вооружения нашей страны.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    В Госдуме Киеву предложили «заполучить» Крымский мост с помощью Photoshop

    В Госдуме Киеву предложили «заполучить» Крымский мост с помощью Photoshop

    11:16   28 Апреля 2018
    445
    Большинство россиян довольны своей работой – ВЦИОМ

    Большинство россиян довольны своей работой – ВЦИОМ

    8:30   28 Апреля 2018
    282
    Фактов не нашли: Конгресс обнародовал доклад о «вмешательстве» РФ в выборы в США

    Фактов не нашли: Конгресс обнародовал доклад о «вмешательстве» РФ в выборы в США

    17:50   27 Апреля 2018
    11354
    Путин назвал реализацию послания ФС исторической необходимостью и вопросом будущего России

    Путин назвал реализацию послания ФС исторической необходимостью и вопросом будущего России

    15:22   27 Апреля 2018
    1074