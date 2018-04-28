Сирия итоги недели 22 – 28 апреля: битва за Ярмук, освобождение Восточного Каламуна, Минобороны РФ показало «умные» ракеты США

Битва за Ярмук

Сирийская армия при поддержке ВВС Сирии и ВКС России продолжают зачистку провинции Дамаск от террористов. После освобождения анклава Восточной Гуты, главной целью сирийских правительственных сил стал анклав боевиков «Исламского государства»1 к югу от сирийской столицы. Террористы ИГИЛ1 еще с 2015 года занимают район бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук, а также район Хаджар аль Асвад и часть районов Ат-Тадамун и Аль-Кадам.

На текущий момент сирийской армии удалось добиться некоторых успехов в освобождении района от террористов. После массированных ударов со стороны ВКС России и сирийских ВВС по позициям ИГИЛ, армия Башара Асада сумела выбить радикальных исламистов из района Аз-Зейн и садов Аль-Джура.

Террористы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут агрессивную психологическую атаку: помимо того, что в ходе боев погибло около 25 сирийских солдат, террористы ИГИЛ казнили двух бойцов сирийской армии, захваченных во время столкновений в районе Аль-Кадам. Также боевики ведут обстрел по жилым кварталам Южного Дамаска, в результате чего гибнут мирные жители.