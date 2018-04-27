Россия и Китай выступили против провокационных инсценировок в Сирии

Москва, 27 апреля. Россия выступает против провокационных постановок применения химоружия в Сирии, целью которых является оправдание военной агрессии против Дамаска. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Эту позицию поддержал специальный представитель правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.

«Подтверждена единая позиция в плане как абсолютной недопустимости применения химического оружия, так и организации провокаций под этим предлогом с целью осуществления в обход СБ ООН силовых действий против Сирии, грубо нарушающих Устав ООН», — сообщает МИД Сирии.

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Сирии, не получив на это разрешения Совбеза ООН. Поводом послужило сообщение организации «Белые каски» о применении «химоружия» в сирийском городе Дума. При этом «каски» не предоставили никаких доказательств, кроме видеоролика, который впоследствии был признан министерством обороны РФ постановочным.