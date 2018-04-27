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Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки РГО
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    Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки РГО

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    Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки РГО

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин поблагодарил Русское географическое общество (РГО) за работу, а также предложил обсудить дополнительную помощь для решения задач, которые стоят перед организацией. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на заседании попечительского совета РГО.

    «Я хочу еще раз поблагодарить за совместную работу, еще раз хочу подчеркнуть, что она важна. Мне очень приятно отметить, что все мы, как мне кажется, делаем это дело с удовольствием, получаем удовлетворение от этой работы», - сказал Путин.

    Глава государства также предложил провести одно из следующих заседаний попечительского совета Русского географического общества на одном из «интересных объектов», чтобы обсудить дополнительные меры для решения задач, которые формулируются Русским географическим обществом.

    Автор: Алексей Громов
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