Старички-то еще живы: Лоза отреагировал на воссоединение АВВА

Москва, 27 апреля. Российский певец Юрий Лоза прокомментировал сообщение о воссоединении шведской музыкальной группы АВВА.

Лоза отметил, что музыкальная группа АВВА является брендом. Музыкант высказал мнение, что членам группы заплатили «гигантские какие-то деньги», чтобы они воссоединились. Он не верит в то, что это будет так же привлекательно. Лоза заявил, что их воссоединение будет привлекательным, если коллектив грамотно подойдет к вопросу подачи материала.

Лоза также отметил, что не может представить, как на сцене будут выступать участники группы, ведь раньше они были молодыми, пел песни о любви.