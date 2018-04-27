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Старички-то еще живы: Лоза отреагировал на воссоединение АВВА
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    Старички-то еще живы: Лоза отреагировал на воссоединение АВВА

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    Старички-то еще живы: Лоза отреагировал на воссоединение АВВА

    Москва, 27 апреля. Российский певец Юрий Лоза прокомментировал сообщение о воссоединении шведской музыкальной группы АВВА.

    Лоза отметил, что музыкальная группа АВВА является брендом. Музыкант высказал мнение, что членам группы заплатили «гигантские какие-то деньги», чтобы они воссоединились. Он не верит в то, что это будет так же привлекательно. Лоза заявил, что их воссоединение будет привлекательным, если коллектив грамотно подойдет к вопросу подачи материала.

    Лоза также отметил, что не может представить, как на сцене будут выступать участники группы, ведь раньше они были молодыми, пел песни о любви.

    «Там была сексапильность, очарование. А здесь что? Умиление? «Ох ты, старички-то еще живы!» А что еще мы можем чувствовать? И как я с таким настроением буду слушать песни про любовь?» — цитирует «Телеканал 360» музыканта.

    Автор: Дарья Смолина
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