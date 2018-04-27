Старички-то еще живы: Лоза отреагировал на воссоединение АВВА
Москва, 27 апреля. Российский певец Юрий Лоза прокомментировал сообщение о воссоединении шведской музыкальной группы АВВА.
Лоза отметил, что музыкальная группа АВВА является брендом. Музыкант высказал мнение, что членам группы заплатили «гигантские какие-то деньги», чтобы они воссоединились. Он не верит в то, что это будет так же привлекательно. Лоза заявил, что их воссоединение будет привлекательным, если коллектив грамотно подойдет к вопросу подачи материала.
Лоза также отметил, что не может представить, как на сцене будут выступать участники группы, ведь раньше они были молодыми, пел песни о любви.
«Там была сексапильность, очарование. А здесь что? Умиление? «Ох ты, старички-то еще живы!» А что еще мы можем чувствовать? И как я с таким настроением буду слушать песни про любовь?» — цитирует «Телеканал 360» музыканта.