Москва, 27 апреля. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление постпреда США в ООН Ники Хейли, которая возбудилась по поводу отсутствия единогласной поддержки Америки в Генеральной ассамблее.

В качестве главного аргумента, который, по ее мнению, должны учитывать страны-участники Генассамблеи, Хейли приводит суммы взносов США в бюджет Организации объединенных наций.

«В США периодически возникают подобные дискуссии, — рассказал Федеральному агентству новостей Алексей Пушков. — Одно время, в период президентства Джорджа Буша-младшего, США вообще ничего не платили, и у них образовался большой долг перед ООН».

Госпожа Хейли, по словам Пушкова, в очередной раз демонстрирует крайний цинизм.

«Если исходить из ее посылок, то число голосующих должно быть пропорционально финансовому вкладу, то есть фактически она признает, что США готовы покупать голоса других стран при голосовании по тем или иным вопросам, — продолжает Пушков. — Судя по всему, Хейли не понимает разницы между дипломатией и бизнесом».

По словам сенатора, Хейли должна больше негодовать из-за действий своего президента, решения которого вызывают отторжение во многих странах мира — например, о признании Иерусалима столицей Израиля.

Алексей Пушков привел и другой пример, когда США — в отличие от большинства государств — не признали резолюцию, осуждающую нацистскую идеологию. Сенатор пояснил, что от объема членских взносов зависит количество сотрудников в аппарате ООН, поэтому присутствие там американцев как раз пропорционально объему их перечислений.

Благодаря этому, а также самому факту местонахождения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке у американцев и так имеются возможности оказывать влияние на представителей других стран, работающих в аппарате организации.

Но они хотят за свои взносы получать еще и голоса. Сенатор напомнил, что некоторые мировые лидеры уже поднимали вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну.

«Если Америка так недовольна, наверняка найдутся другие государства, готовые принять у себя штаб-квартиру ООН», — резюмировал Алексей Пушков, добавив, что США это и сами понимают и, вряд ли, согласятся на переезд Организации в другую страну.

Напомним, что сегодня постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американцы платят 22 процента в бюджет Организации Объединенных Наций. «Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31 проценте случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», — отметила дипломат. Она назвала такую ситуацию «неприемлемым откликом на наши инвестиции».