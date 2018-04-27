США и Турция договорились об урегулировании ситуации в сирийском Манбидже

Вашингтон, 27 апреля. Государственный секретарь США Майк Помпео и глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Сирии, а также ряд двусторонних вопросов. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США

«Исходя из предыдущих предварительных обсуждений по поводу Манбиджа, дипломаты подтвердили свою поддержку для создания двустороннего процесса, чтобы найти общий путь вперед. Они также обсудили приверженность США поддержке интересов национальной безопасности Турции», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что город Манбидж на севере Сирии находится под контролем поддерживаемых США вооруженные формирований курдов, которых Анкара считает связанными с террористическими группировками, поэтому планирует провести военную операцию в этом районе. Турция неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в невыполнении обещаний по выводу курдов из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от террористов.